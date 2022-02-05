МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. За сутки в РФ выявлено 177 282 случая COVID-19, скончались 714 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Москве за сутки коронавирусом заболели 22 444 человек

"Выявлено 177 282 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 714 человек", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 60 507 человек после COVID-19, это на 3,5% больше, чем накануне.

"По состоянию на 5 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 18 032 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,3%", — говорится в сообщении.

Рост произошел в 41 регионе.

Регионы с самой большой заболеваемостью все те же: