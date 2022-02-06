МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. При полномасштабном вторжении России на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек, сообщили Reuters неназванные американские чиновники. Об этом пишет Lenta.ru. Bloomberg: конфликт с Москвой может очень дорого обойтись Европе

Как подсчитали в США, войска Украины могут потерять 5-25 тысяч человек, российские — 3-10 тысяч военнослужащих. Вместе с тем в отношении гражданского населения прогнозируются потери на уровне 25-50 тысяч человек.

Также заявляется, что в случае вторжении российской армии в Киев украинская столица может пасть "в течение нескольких дней". При этом отмечается, что из-за конфликта в страны Евросоюза хлынут миллионы беженцев.

В то же время собеседники агентства утверждают, что в настоящее время Россия располагает около 70% боевой мощи, якобы необходимой для полномасштабного вторжения на Украину. По их информации, за последние две недели количество тактических групп в приграничном районе возросло с 60 до 83, и еще 14 находятся в пути.