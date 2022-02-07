Американское издание узнало, зачем Макрон летит в Москву
Politico: Макрон планирует заключить мирное соглашение с Путиным относительно "вторжения" на Украину
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон во время официального визита в Москву планирует заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным по вопросу "вторжения" на Украину, сообщают "Известия" со ссылкой на публикацию в издании Politico.
Издание утверждает, что у Эммануэля Макрона есть видение европейской "стратегической автономии", в соответствии с которым Европа должна заботится о собственной безопасности, а не сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва "сражаются друг с другом".
Вместе с тем, как пишет Politico, глава Пятой республики полагает, что странам Запада, вероятно, придется пойти на компромисс с Россией.
https://1prime.ru/society/20220207/836002979.html
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