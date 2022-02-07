МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон во время официального визита в Москву планирует заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным по вопросу "вторжения" на Украину, сообщают "Известия" со ссылкой на публикацию в издании Politico. Путин и Макрон обсудили сотрудничество в атомной энергетике

Издание утверждает, что у Эммануэля Макрона есть видение европейской "стратегической автономии", в соответствии с которым Европа должна заботится о собственной безопасности, а не сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва "сражаются друг с другом".

Вместе с тем, как пишет Politico, глава Пятой республики полагает, что странам Запада, вероятно, придется пойти на компромисс с Россией.