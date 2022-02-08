МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. На фоне переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона Российская Федерация "продвинулась" к деэскалации в ситуации вокруг Украины, в частности, якобы обсуждался вывод российских военных из Белоруссии после завершения учений, передает газета Financial Times со ссылкой на французские источники. Об этом сообщает РИА Новости. Путин и Макрон обсудили на переговорах вопросы по гарантиям безопасности

В частности, в публикации говорится, что в ходе переговоров было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. При этом Financial Times пишет, что два французских чиновника ей сообщили, что указанное соглашение может включать в себя и вывод российских войск из Белоруссии после завершения масштабных совместных учений, в которых в настоящее время принимают участие около 30 тысяч военнослужащих.

"Это также приведет к дальнейшим встречам и соглашению по "структурированному диалогу по коллективной безопасности", — считают авторы публикации.

В то же время подчеркивается, что ни один из президентов не упомянул об обсуждении таких обещаний в ходе пресс-конференции после переговоров.