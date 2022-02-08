МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости "омикроном", к концу февраля ожидается значительное снижение новых случаев заражения, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Врач рассказала о сроках проявления симптомов "омикрона" у детей

"По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости "омикроном". К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости", — приводятся слова Дмитриева в сообщении РФПИ.

Он отметил, что использование вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" помогло России справиться с "омикроном" значительно лучше, чем большинству стран.

"Российская вакцина показала самую высокую эффективность против новых мутаций коронавируса, что было еще раз подтверждено недавним независимым исследованием Национального института инфекционных заболеваний имени Спалланцани в Италии, которое показало, что "Спутник" демонстрирует значительно более высокую защиту против штамма "омикрон", чем вакцина Pfizer", — напомнил глава РФПИ.

Он подчеркнул, что важнейшую роль в борьбе с распространением новых мутаций играет ревакцинация.

"Ревакцинация однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", доказавшей свою эффективность и безопасность, крайне важна для защиты от штамма "омикрон" и других вариантов вируса. "Спутник Лайт" уже зарегистрирован в более чем 30 странах, где проживают 2,5 миллиарда человек: он используется и как отдельная вакцина, и в качестве универсального бустера для других вакцин", — сказал Дмитриев.