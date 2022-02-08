Глава РФПИ: Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости "омикроном"
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости "омикроном", к концу февраля ожидается значительное снижение новых случаев заражения, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости "омикроном". К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости", — приводятся слова Дмитриева в сообщении РФПИ.
Он отметил, что использование вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" помогло России справиться с "омикроном" значительно лучше, чем большинству стран.
"Российская вакцина показала самую высокую эффективность против новых мутаций коронавируса, что было еще раз подтверждено недавним независимым исследованием Национального института инфекционных заболеваний имени Спалланцани в Италии, которое показало, что "Спутник" демонстрирует значительно более высокую защиту против штамма "омикрон", чем вакцина Pfizer", — напомнил глава РФПИ.
Он подчеркнул, что важнейшую роль в борьбе с распространением новых мутаций играет ревакцинация.
"Ревакцинация однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", доказавшей свою эффективность и безопасность, крайне важна для защиты от штамма "омикрон" и других вариантов вируса. "Спутник Лайт" уже зарегистрирован в более чем 30 странах, где проживают 2,5 миллиарда человек: он используется и как отдельная вакцина, и в качестве универсального бустера для других вакцин", — сказал Дмитриев.
https://1prime.ru/society/20220208/836017105.html