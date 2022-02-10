МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина, что эпидемиологическая ситуация на фоне распространения штамма "омикрон" непростая, растет число людей, уходящих на больничные. Врачи учтут результат экспресс-теста на COVID при постановке диагноза

Премьер добавил, что на выплату пособий по февральским листам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта текущего года, правительство дополнительно направит свыше 76,5 миллиарда рублей.

По его словам, средства позволят поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объеме.

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ

Премьер также сообщил, что правительство подготовило законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%,.

Он отметил, что такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии, пожарные. Надбавка будет начислена с 1 января текущего года.