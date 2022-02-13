МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины созывают встречу с РФ и другими государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности. Киев надеется на принятие западом нового пакета антироссийских санкций

Ранее глава МИД Украины сообщал, что Киев запросил у России комментарий по военной деятельности в соседних с Украиной районах.

Он добавил, что Украина ждет ответа от России в течение 48 часов с информацией о районах военной деятельности и численности военных.

"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму", — написал министр в своем Twitter.

Если РФ серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить обязательства по военной прозрачности в целях снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников, добавил он.