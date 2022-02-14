МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Литвы рекомендует гражданам избегать посещения Украины из-за возможности перебоев в авиасообщении, а тем, кто находится на ее территории, немедленно покинуть страну, сообщается на сайте ведомства. Турецким авиапассажирам разрешили вернуть или поменять билеты на Украину

"В связи с возможными перебоями в авиасообщении министерство иностранных дел призывает граждан Литвы не посещать Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну. Кроме того, Литва рекомендует в настоящее время не ездить в Белоруссию", — говорится в сообщении.

Ранее украинский авиаперевозчик SkyUp заявил, что мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС.

Пресс-служба министерства инфраструктуры Украины заявила, что воздушное пространство над страной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.