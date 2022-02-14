МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Делегация МАГАТЭ, которая прибыла для поверки безопасности планов по сбросу воды с тритием с аварийной АЭС "Фукусима-1", начала свой визит в Японию с посещения министерства экономики, торговли и промышленности, сообщило агентство Киодо. США и Япония достигли соглашения о снятии пошлин на импорт японской стали

Эксперты должны будут проверить безопасность для окружающей среды плана по сбросу воды с тритием, оставшейся после охлаждения реакторов и прошедшей предварительную очистку на АЭС "Фукусима-1". Для этого они проведут консультации с минэкономики и руководством оператора станции компанией ТЕРСО.

Япония, начиная с весны 2023 года, планирует осуществлять сброс воды, очищенной от всех радионуклидов за исключением трития, на расстоянии 1 километра от станции.

Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природных условиях, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он представляет опасность при попадании внутрь организма.

Делегация должна была приехать в декабре, но из-за введенных ограничений на въезд иностранцев и выдачу виз визит был отложен. Примечательно, что введенные тогда ограничения продолжают действовать и сейчас до 28 февраля, однако теперь это не повлияло на сроки проведения инспекции. Визит продлится до 18 февраля. Во вторник делегация посетит АЭС "Фукусима-1", а до конца года подготовит предварительный отчет. В делегации есть представители Китая и Южной Кореи – стран, испытывающих наибольшее беспокойство в связи с планами сброса воды.

Воду, прошедшую очистку от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды 860 триллионов беккерелей трития. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона.