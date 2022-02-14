МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. В ситуации, когда не удается реализовать Минские соглашения, необходим альтернативный способ разрешения ситуации в Донбассе. В частности, можно пойти по проверенному пути, разработав Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), как это было сделано при решении проблемы с ядерной программой Ирана, заявил в беседе с изданием Украина.ру политолог Сергей Станкевич. Украина созывает срочную встречу со странами-членами Венского документа

Помимо Украины, по мнению Станкевича, в СВПД должна участвовать группа международных посредников (ГМП) из США, России, Китая, Великобритании, Франции и Германии. Политолог подчеркнул, что это крупные страны, члены Совбеза ООН, имеющие представление о сложившейся ситуации.

"ГМП не просто убеждает Украину принять сбалансированный план. Группа помогает утвердить план внутри Украины, защитить СВПД и президента от атаки "партии вечной войны" и довести дело до победного результата. "Разом", как любит говорить Зеленский. Кто или что будет в состоянии противостоять этому миротворческому бульдозеру? Ответ очевиден: никто и ничто", — отметил политолог.