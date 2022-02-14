МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Внешнеполитическая концепция России будет дорабатываться с учетом нынешней обстановки в мире, ситуация не статична, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков объяснил, почему Европа покупает газ по завышенной цене

Он отметил, что недавно на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры новой внешнеполитической концепции России.

"Она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны", — заявил пресс-секретарь президента.