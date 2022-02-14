Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции России
Песков: внешнеполитическая концепция России будет дорабатываться с учетом нынешней обстановки в мире
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Внешнеполитическая концепция России будет дорабатываться с учетом нынешней обстановки в мире, ситуация не статична, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что недавно на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры новой внешнеполитической концепции России.
"Она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны", — заявил пресс-секретарь президента.
https://1prime.ru/society/20220214/836057355.html
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