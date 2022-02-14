МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов, сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

"Ввиду значительного наращивания российских сил (у границы с Украиной) мы временно переносим наше посольство на Украине из Киева во Львов", — говорится в его заявлении.

По словам Блинкена, дипломатическая миссия продолжит поддерживать контакты с украинским правительством и поддерживать координацию дипломатических усилий по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Ранее США разрешили отъезд из Украины части своих дипломатов и призвали американских граждан покинуть страну.

Украина и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны РФ у границ Украины.

Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.