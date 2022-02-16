МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российские ракетные крейсеры зафиксировали фрегаты НАТО, которые пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку кораблей РФ в Средиземном море во время учений, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. В Европе и НАТО допустили применение жестких санкций против России

"Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря", — сообщил источник агентства.

По его данным, российские крейсеры, зафиксировав излучения фрегатов альянса, взяли их на сопровождение.

В восточной части Средиземного моря проходят учения ВМФ России, в которых участвуют 15 боевых кораблей.