Фрегаты НАТО пытались вести разведку российских кораблей
СМИ: фрегаты НАТО попытались вести разведку кораблей России в Средиземном море во время учений
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российские ракетные крейсеры зафиксировали фрегаты НАТО, которые пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку кораблей РФ в Средиземном море во время учений, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
"Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря", — сообщил источник агентства.
По его данным, российские крейсеры, зафиксировав излучения фрегатов альянса, взяли их на сопровождение.
В восточной части Средиземного моря проходят учения ВМФ России, в которых участвуют 15 боевых кораблей.
https://1prime.ru/society/20220216/836078286.html
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