МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Норм, регулирующих безопасность и стабильность в Европе, "больше нет", договоры о контроле над вооружениями "почти устарели", заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Путин и Макрон обсудили на переговорах вопросы по гарантиям безопасности

"В то время, как Россия требует стабильности, гарантий, с нашей стороны тоже исходит требование стабильности и гарантий. Европе нужны гарантии безопасности и стабильности. Мы готовы обсуждать это, обсуждать все", — сказал министр.