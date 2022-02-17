МИД Франции заявил об отсутствии норм, регулирующих безопасность в Европе
Глава МИД Франции Ле Дриан: больше нет норм, регулирующих безопасность в Европе
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Норм, регулирующих безопасность и стабильность в Европе, "больше нет", договоры о контроле над вооружениями "почти устарели", заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"В то время, как Россия требует стабильности, гарантий, с нашей стороны тоже исходит требование стабильности и гарантий. Европе нужны гарантии безопасности и стабильности. Мы готовы обсуждать это, обсуждать все", — сказал министр.