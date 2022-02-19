МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. За прошлые сутки от COVID-19 в Москве вылечились еще более 35 тысяч пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. За сутки в России выявлено 179 147 новых случаев COVID-19

"За сутки госпитализированы 883 человека. С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем", — отметили в штабе.

На ИВЛ находятся 559 человек.

В городе выздоровели ещё 35 764 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 398 976.

Выявлено 6874 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В столице скончались 87 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

За прошедшие сутки в Московской области количество заражённых коронавирусом увеличилось на 5188, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 5188 новых случаев заражения COVID-19, ещё 27 человек скончались.

Днём ранее количество новых заражённых составляло 5161.