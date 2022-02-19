ДОНЕЦК, 19 фев — ПРАЙМ. Украинские силовики стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы, рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. На территории Ростовской области предположительно взорвался снаряд

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила передвижение 11 танков, 6 самоходных артиллерийских установок (САУ) и 10 гаубиц украинских силовиков, уточнил он.

"На Горловском направлении противник стягивает артиллерийские системы, осуществляет подвоз боеприпасов", — сказал Басурин.

С начала текущих суток силовики выпустили по территории ДНР почти 200 снарядов и мин, открыв огонь 14 раз, добавил он.