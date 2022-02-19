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Разведка ДНР обнаружила передвижение украинских танков
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Украинские силовики стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы, рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Разведка... ПРАЙМ, 19.02.2022
общество , новости, днр, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДОНЕЦК, 19 фев — ПРАЙМ. Украинские силовики стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы, рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила передвижение 11 танков, 6 самоходных артиллерийских установок (САУ) и 10 гаубиц украинских силовиков, уточнил он.
"На Горловском направлении противник стягивает артиллерийские системы, осуществляет подвоз боеприпасов", — сказал Басурин.
С начала текущих суток силовики выпустили по территории ДНР почти 200 снарядов и мин, открыв огонь 14 раз, добавил он.