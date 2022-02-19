МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Самопровозглашенные республики Донбасса — ДНР И ЛНР — готовы к конструктивному диалогу с Киевом, с конкретными предложениями по решению конфликтной ситуации в Донбассе. Это должно происходить в рамках заседаний контактной группы, рассказал полпред ЛНР Владислав Дейнего. В ДНР обстреляли три населенных пункта, в том числе Донецк

Напомним, что ранее полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего высткпил с обвинением в адрес Киева в деструктивной позиции на переговорах. Он также заявил, что в республике не видят смысла в созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности контактной группы только из-за желания Киева "пропиариться", а также опроверг заявления о выходе республик из минского процесса.

В пятницу специальный представитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен заявлял, что внеочередное заседание группы состоится утром в субботу.

"Ещё раз подчёркиваем, мы готовы к предметному и конструктивному диалогу (а не монологу) по конкретным вопросам и с конкретными предложениями для достижения конкретного результата, что особенно актуально в сложившейся ситуации. Однако инициативы назначать внеочередные заседания исключительно для достижения медийного эффекта мы не поддерживаем", — говорится в комментарии Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.