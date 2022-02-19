МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. От стран блока НАТО военного ответа на действия России из-за Украины не будет. Однако последуют очень жесткие экономические санкции против Кремля, заявила на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Разведка ДНР добыла план наступления Киева

"Жесткие экономические санкции подготовлены, и если (российский президент Владимир) Путин предпримет этот военный шаг, то он должен знать, что военных действий со стороны НАТО не будет. Украина, конечно, будет сопротивляться. Но будут жесткие последствия", — отметила она.

В Москве категорически отрицают приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины. Помимо этого, в Кремле постоянно говорят о том, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров зявил, что наша страна не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. Глава МИД подчеркнул: Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.