МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Военный эксперт американского журнала Forbes рассуждает о вооружении, которое Россия и Украина будут использовать в случае "вторжения". Киев отвергает обвинения в попадании украинских снарядов в Россию

В частности, считает он, на суше у ВСУ есть шанс противостоять наступлению, в воздухе дела обстоят хуже, а вот на море — совсем плохо.

Эксперт Дэвид Экс считает, что российские войска приготовили для вторжения вооружения, которым Украина сможет дать отпор.

"Президент Владимир Путин разместил вдоль границ Украины более половины российских сухопутных войск — а это 150 тысяч солдат. Аналитики предупреждают, что эти силы могут сопровождать более тысячи танков, сотни артиллерийских орудий и десятки штурмовиков и вертолетов", — пишет автор.

В частности, армия Украины численно превосходит российскую. Но вооружение украинцев старше, медленнее и не так смертоносно: большая его часть сохранилась с 1980-х, когда Украина еще входила в состав Советского Союза (СССР).

Эксперт отмечает, что у украинских вооруженных сил есть целый ряд естественных преимуществ, как и у всякого защитника перед лицом захватчика. Это:

знакомая местность,

короткие линии снабжения,

поддержка местного населения.



Однако возможно, что ни одно из них не будет иметь никакого значения. Огневой мощи на милю фронта российская армия может выставить больше любой другой в мире, отмечает он.