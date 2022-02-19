МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Военный эксперт американского журнала Forbes рассуждает о вооружении, которое Россия и Украина будут использовать в случае "вторжения".

Города мира. Киев

Киев отвергает обвинения в попадании украинских снарядов в Россию

В частности, считает он, на суше у ВСУ есть шанс противостоять наступлению, в воздухе дела обстоят хуже, а вот на море — совсем плохо.

Эксперт Дэвид Экс считает, что российские войска приготовили для вторжения вооружения, которым Украина сможет дать отпор.

"Президент Владимир Путин разместил вдоль границ Украины более половины российских сухопутных войск — а это 150 тысяч солдат. Аналитики предупреждают, что эти силы могут сопровождать более тысячи танков, сотни артиллерийских орудий и десятки штурмовиков и вертолетов", — пишет автор.

В частности, армия Украины численно превосходит российскую. Но вооружение украинцев старше, медленнее и не так смертоносно: большая его часть сохранилась с 1980-х, когда Украина еще входила в состав Советского Союза (СССР).

Эксперт отмечает, что у украинских вооруженных сил есть целый ряд естественных преимуществ, как и у всякого защитника перед лицом захватчика. Это:

  • знакомая местность,
  • короткие линии снабжения,
  • поддержка местного населения.

Однако возможно, что ни одно из них не будет иметь никакого значения. Огневой мощи на милю фронта российская армия может выставить больше любой другой в мире, отмечает он. 