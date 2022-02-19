Forbes: на суеш у Украины есть военное превосходство перед Россией
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Военный эксперт американского журнала Forbes рассуждает о вооружении, которое Россия и Украина будут использовать в случае "вторжения".
В частности, считает он, на суше у ВСУ есть шанс противостоять наступлению, в воздухе дела обстоят хуже, а вот на море — совсем плохо.
Эксперт Дэвид Экс считает, что российские войска приготовили для вторжения вооружения, которым Украина сможет дать отпор.
"Президент Владимир Путин разместил вдоль границ Украины более половины российских сухопутных войск — а это 150 тысяч солдат. Аналитики предупреждают, что эти силы могут сопровождать более тысячи танков, сотни артиллерийских орудий и десятки штурмовиков и вертолетов", — пишет автор.
В частности, армия Украины численно превосходит российскую. Но вооружение украинцев старше, медленнее и не так смертоносно: большая его часть сохранилась с 1980-х, когда Украина еще входила в состав Советского Союза (СССР).
Эксперт отмечает, что у украинских вооруженных сил есть целый ряд естественных преимуществ, как и у всякого защитника перед лицом захватчика. Это:
- знакомая местность,
- короткие линии снабжения,
- поддержка местного населения.
Однако возможно, что ни одно из них не будет иметь никакого значения. Огневой мощи на милю фронта российская армия может выставить больше любой другой в мире, отмечает он.
https://1prime.ru/society/20220219/836106094.html