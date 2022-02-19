ЛУГАНСК, 19 фев — ПРАЙМ. Более 3,1 тысячи человек эвакуировали в субботу с территории самопровозглашенной Луганской народной республики. АЗС в Луганске работают по талонам

Ранее главы ЛНР и ДНР объявили о массовой эвакуации населения в связи с обострением ситуации в Донбассе.

"Сегодня с 8.00 до 17.00 (совпадает с мск.) эвакуировано автомобильным транспортом — 2266 человек, ж/д транспортом — 908 человек. На территории ЛНР работает 61 пункт эвакуации. Задействовано 219 автобусов и 1 ж/д состав. Всего со вчерашнего дня эвакуировано 16 747 человек ",- говорится в сообщении штаба территориальной обороны.