МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Сохранившаяся с советских времен во многих российских офисах традиция собирать деньги на подарки в преддверии 23 Февраля, 8 Марта или дня рождения одного из коллег часто вызывает "отторжение" в коллективах — ее сложно изживать, но можно замещать, отметил в интервью радио Sputnik доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общественных связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Феликс Шарков. Психолог назвал россиянам способ избежать "постпраздничного синдрома"

"В советское время это происходило особенно настойчиво: всех обходили с требованием скидываться. Эта сторона традиции ущемляла некоторых людей и вызывала противоречивые чувства. Даже при хорошем отношении к человеку, для которого скидываются, сама настойчивость, требовательность вызывала некоторое отторжение. Эта привычка живуча, и, к сожалению, во многих коллективах до сих пор призывают собирать деньги на подарки или корпоративы, что угнетает многих сотрудников", – сказал он.

По словам социолога, изживать эту "привычку" организационно-управленческими методами сложно, однако можно замещать ее новыми элементами корпоративной культуры.

"Новые элементы корпоративной культуры постепенно внедряются. Нужно искать новые формы коммуникации, новые формы поощрения, коллективной благодарности кому-либо. Собираться коллективом по случаю общих праздников, а не только дней рождения, чтобы каждый заказывал себе сам, что хочет, а не собирать по пять тысяч рублей, чтобы поздравить юбиляра. Можно обмениваться маленькими персональными сувенирами, так все останутся довольны и не будут угнетены обязательными сборами", – отметил Шарков.