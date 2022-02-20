РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — ПРАЙМ. Более 40 тысяч беженцев с Донбасса прибыли в Россию, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян. Украинские силовики предприняли попытку атаковать позиции ЛНР

Они размещены преимущественно в Ростовской области в 92 пунктах, однако около 2 тысяч из них были вывезены поездами в Воронежскую и Курскую области, добавил он в ходе очередного заседания комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ОНР и ДНР.

Положительных тестов на коронавирус у беженцев пока не выявлено, ПЦР-тестирование продолжается во всех пунктах временного размещения, отметил Чуприян.

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

С 10.00 19 февраля в Ростовской области введен режим ЧС из-за ситуации с беженцами.