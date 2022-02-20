МОКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Более 33,8 тысячи человек выехали с территории самопровозглашенной Луганской народной республики в РФ за последние двое суток, сообщили в Штабе территориальной обороны ЛНР.

"С 19.00 18 февраля по 18.00 20 февраля всего пересекло границу ЛНР с РФ 33 815 человек", — говорится в сообщении Штаба территориальной обороны ЛНР, предоставленном журналистам.