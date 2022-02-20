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https://1prime.ru/society/20220220/836110691.html
Россия приняла более 33 тысяч беженцев из ЛНР
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Более 33,8 тысячи человек выехали с территории самопровозглашенной Луганской народной республики в РФ за последние двое суток, сообщили в Штабе территориальной обороны ЛНР. "С... ПРАЙМ, 20.02.2022
общество , новости, донбасс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Более 33,8 тысячи человек выехали с территории самопровозглашенной Луганской народной республики в РФ за последние двое суток, сообщили в Штабе территориальной обороны ЛНР.
"С 19.00 18 февраля по 18.00 20 февраля всего пересекло границу ЛНР с РФ 33 815 человек", — говорится в сообщении Штаба территориальной обороны ЛНР, предоставленном журналистам.