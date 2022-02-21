РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев — ПРАЙМ. Около 61 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР уже пересекли границу России, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян в ходе очередного заседания комиссии по ЧС. МИД ЛНР разъяснил порядок получения пособий для беженцев

Из них около тысячи человек получили единовременные выплаты в Ростовской области и около 4 тысяч подали заявления, добавил он.

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины. Людей перенаправляют и в другие регионы, в частности в Воронежскую и Курскую области.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в размере 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывающему из Донбасса в Ростовскую область.