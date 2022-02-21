МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник начал внеочередное большое заседание Совбеза РФ в Кремле, его темой стала ситуация на Донбассе. Курс рубля усилил снижение на заявлениях глав ДНР и ЛНР

"Мы собрались с вами для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня на Донбассе. Я в двух словах напомню о том, что там изначально происходит, как ситуация складывалась. Хотя вы это все итак прекрасно знаете…", — сказал Путин.

Цель заседания — определить шаги по Донбассу, в том числе обращение ДНР и ЛНР просьбой признать их суверенитет, заявил президент.

"Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею ввиду и обращение руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой признания их суверенитета и постановления Государственной думы РФ на эту же тему", — сказал Путин на заседании Совбеза.

Президент также заявил, что власти Украины издевались над людьми, проживающими в Донбассе, — постоянные обстрелы, люди были вынуждены перебраться в подвалы вместе с детьми.

"Все эти годы, я хочу это подчеркнуть, все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались: постоянные обстрелы, блокада, как вы знаете, люди, проживающие на территориях близких к так называемому переднему краю, вообще вынуждены были перебраться в подвал, живут там сами вместе с детьми", — сказал он. ДНР и ЛНР попросили Путина признать их независимость

Президент отметил, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе.

"Люди заявили, что они формируют две независимые республики — Донецкую и Луганскую народные республики. С этого момента началось противостояние киевских властей и проживающих на этой территории. В этой связи хотел обратить внимание на то, что Россия изначально делала всё, чтобы мирными средствами, мирным путём разрешить все возникшие противоречия", — сказал Путин.

Россия активизировала работу с США и НАТО, чтобы обеспечить благополучное развитие и безопасность без конфронтации, сообщил президент РФ.

"Мы в последние месяцы, в конце прошлого года, мы активизировали свою работу с нашими основными партнерами в Вашингтоне и НАТО для того, чтобы договориться в конце концов об этих мерах безопасности и обеспечить спокойное благополучное развитие страны в мирных условиях. Для нас это задача номер один — это приоритет для нашей страны, не конфронтация, а обеспечение безопасности и условий для развития", — сказал Путин на заседании Совбеза.

Президент отметил, что необходимо понимать реалии, в которых мы живем.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.