МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Если Украина будет принята в НАТО, угрозы для РФ многократно возрастут, сообщил президент России Владимир Путин. Путин начал внеочередное заседание Совбеза России

"Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический Альянс НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут", — сказал Путин на заседании Совбеза РФ.

Он отметил, что есть статья пятая договора по созданию НАТО, из которой ясно, что все страны Альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается агрессии.

"Поскольку никто не признает волеизъявление крымчан и севастопольцев, Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза", — добавил Путин.

Путин добавил, что США легко отказываются от любых договоренностей и от любых документов, которые подписывают.

"Гарантий вообще нет, потому что Соединенные Штаты легко отказываются от любых договоренностей, от любых документов, которые подписывают. Но тем не менее хотя бы что-то должно быть положено на бумагу и зафиксировано в качестве международного правового акта. На сегодняшний день мы не можем договориться и об этом", — сказал Путин на большом заседании Совбеза в понедельник.

Он напомнил, что некоторые страны НАТО были против принятия Украины в состав альянса, тем не менее, в 2008 году в Бухаресте был подписан меморандум, "который открывает Украине и Грузии дверь в НАТО".

"На мой вопрос — а зачем же вы это сделали, ответа нет. Под давлением США. Вот ответ. Но если они сделали один шаг под давлением США, где у нас гарантии, что они не сделают и второго шага под давлением? Таких гарантий нет", — добавил Путин.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно.