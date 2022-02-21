МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Совместное заседание думских комитетов по СНГ и международным делам пройдет во вторник утром, а в полдень документы будут переданы на ратификацию Госдумой, заявил глава международного комитета Леонид Слуцкий. Сенатор оценил, хватит ли России средств для помощи Донбассу

"В 9 утра пройдет совместное заседание комитетов ГД по СНГ и международным делам. Затем пройдет заседание Совета ГД, после чего документы выйдут на ратификацию завтра, в 12 часов на пленарном заседании. Это единственный способ спасти людей", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".