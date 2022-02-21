Госдума рассмотрит ратификацию договоров с ЛНР и ДНР
Слуцкий: Госдума 22 февраля рассмотрит ратификацию договоров с ЛНР и ДНР
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Совместное заседание думских комитетов по СНГ и международным делам пройдет во вторник утром, а в полдень документы будут переданы на ратификацию Госдумой, заявил глава международного комитета Леонид Слуцкий.
"В 9 утра пройдет совместное заседание комитетов ГД по СНГ и международным делам. Затем пройдет заседание Совета ГД, после чего документы выйдут на ратификацию завтра, в 12 часов на пленарном заседании. Это единственный способ спасти людей", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
https://1prime.ru/society/20220221/836125370.html
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