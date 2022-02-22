МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В России с 1 марта не останется земельных участков со статусом "временный", так как истечет пятилетний срок, предусмотренный на их регистрацию, рассказал РИА Недвижимость президент саморегулируемой организации "Региональная организация оценщиков" Кирилл Кулаков. Власти помогут оформить участки получателям "дальневосточных гектаров"

Он напомнил, что статусом "временный" наделялись земельные участки в момент их образования и постановки на кадастровый учет. С 2017 года в соответствии с законодательством данный статус не присваивался, а владельцам временных участков было дано пять лет на их регистрацию.

"С 1 марта 2022 года земельных участков со статусом "временный" в ЕГРН не будет. Их владельцы должны были зарегистрировать права собственности или аренды. Если это не было своевременно сделано, то запись о владении исчезнет из ЕГРН", — указал собеседник агентства.

Вместе с тем он отметил, что это не означает, что владелец лишится земельного участка. Но совершать какие-либо юридические действия с этой собственностью станет невозможно. Чтобы не "потерять" внесенные в ЕГРН сведения, необходимо вовремя обратиться с заявлением о государственной регистрации права на объект недвижимости.

Соответствующее заявление, по словам собеседника агентства, можно подать в орган регистрации прав или многофункциональный центр независимо от места нахождения объекта недвижимости.