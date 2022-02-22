Эксперт Сизов: мошенники применяют для обмана нейролингвистическое программирование
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Каким образом мошенники применяют "гипноз", и как себя обезопасить, объяснил в беседе с радио Sputnik руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
По его словам, жертвой телефонных мошенников может стать как преподаватель университета и студент, так и работник супермаркета или пенсионер. При этом пострадавшие от жуликов граждане часто жалуются, что их "загипнотизировали", они действовали "как в тумане" и не понимают, как могли перевести крупные суммы неизвестным лицам.
Сизов считает, что эти истории свидетельствуют об использовании некоторыми злоумышленниками методов нейролингвистического программирования. По его словам, телефонные мошенники и уличные гадалки, навязывающие свои услуги прохожим, применяют схожие технологии.
"Это голосовые интонации, подбор фраз и так далее, которые заставляют человека по-другому относиться к словам. Это не гипноз, но все-таки определенное воздействие на психическое состояние человека, в результате чего возникает та самая "туманность", — пояснил эксперт.
"Если вам поступает звонок с подозрительного или незнакомого номера, то спросите, кто вам позвонил, из какой организации и по какому вопросу. Запомните эту информацию, положите трубку, а затем перезвоните в ту самую организацию по известным вам номерам", — советует Сизов.
https://1prime.ru/society/20220222/836127594.html