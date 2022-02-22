МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Каким образом мошенники применяют "гипноз", и как себя обезопасить, объяснил в беседе с радио Sputnik руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. Эксперты выявили наиболее быстрорастущий вид мошенничества в России

По его словам, жертвой телефонных мошенников может стать как преподаватель университета и студент, так и работник супермаркета или пенсионер. При этом пострадавшие от жуликов граждане часто жалуются, что их "загипнотизировали", они действовали "как в тумане" и не понимают, как могли перевести крупные суммы неизвестным лицам.

Сизов считает, что эти истории свидетельствуют об использовании некоторыми злоумышленниками методов нейролингвистического программирования. По его словам, телефонные мошенники и уличные гадалки, навязывающие свои услуги прохожим, применяют схожие технологии.

"Это голосовые интонации, подбор фраз и так далее, которые заставляют человека по-другому относиться к словам. Это не гипноз, но все-таки определенное воздействие на психическое состояние человека, в результате чего возникает та самая "туманность", — пояснил эксперт.

"Если вам поступает звонок с подозрительного или незнакомого номера, то спросите, кто вам позвонил, из какой организации и по какому вопросу. Запомните эту информацию, положите трубку, а затем перезвоните в ту самую организацию по известным вам номерам", — советует Сизов.