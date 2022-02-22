МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Украине для нормализации отношений с Россией надо признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции. Путин: минских соглашений больше не существует

Отвечая на вопрос о том, что нужно, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева, Путин сказал: "Вопрос звучит, так что же с обеих сторон или со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация, по нашему мнению, считалась урегулированной в долгосрочной исторической перспективе, чтобы мы могли жить спокойно, чтобы не шла речь о каких-то конфликтах, тем более вооруженных? Я вам эту страшную тайну раскрою, в конце концов, здесь нет ничего секретного. Первое, что необходимо сделать всем — признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму".

"Никто под дулом автомата или под штыками людей не мог согнать на избирательные участки. Они пришли добровольно, они приняли свое решение воссоединиться с Россией. И нужно уважать это решение, если те, кто так или иначе оспаривают, все-таки считают себя демократическими странами", — добавил он.

Самым лучшим решением было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета, заявил Путин. Путин: Россия получила пять волн расширения НАТО, нас попросту обманули

"Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО, по сути придерживались нейтралитета",- сказал Путин.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".