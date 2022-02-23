МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Польскому президенту Анджею Дуде стоит объяснить, что он имел в виду, говоря о невозможности для граждан России путешествовать в Польшу после введения санкций, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Анджей Дуда рассказал о влиянии санкций ЕС на поездки россиян в Польшу

Ранее в среду на пресс-конференции в Киеве Дуда заявил, что санкции Европейского союза могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу.

"В том случае, если имеется в виду запрет для всех граждан РФ на поездки в Польшу, мы убеждены в том, что ему придется объясниться и уточнить, что он имел в виду: речь идет о тех, кто подпадает под санкции или обо всех гражданах", — сказал Шхагошев.

Парламентарий отметил, что если польский лидер имел в виду запрет для всех россиян, то это будет противоречить статье 13 (о свободном перемещении и праве покидать и возвращаться в свою страну) Всеобщей декларации прав человека, на заявление должны обратить свое пристальное внимание в ООН.

"Если речь идет о депутатах, мы, повторюсь, не можем ни при каких обстоятельствах ставить знак равенства между жертвами в ЛНР и ДНР и поездками в Европу. Мы свое решение по признанию республик приняли абсолютно осознанно", — констатировал политик.