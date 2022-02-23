МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо с требованием снять блокировку с YouTube-канала главы ДНР Дениса Пушилина, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала "Денис Пушилин", принадлежащего главе Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилину", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в Роскомнадзор поступила информация о блокировке канала якобы за нарушение правил сообщества.

"В письме ведомства отмечается, что подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Роскомнадзор настаивает на незамедлительном снятии наложенных ограничений, а также объяснить причины их введения", — уточняется в сообщении.

Добавляется, что в связи с регулярными блокировками со стороны западных интернет-сервисов Роскомнадзор призывает пользователей создавать аккаунты на российских ресурсах и использовать российские соцсети.