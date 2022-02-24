МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Украина запросили срочное заседание Совбеза ООН из-за обращения ЛНР и ДНР за военной помощью к России, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Зеленский рассказал о своем обращении к Макрону

"Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением <…> администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью", — написал министр в своем Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины.