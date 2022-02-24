МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос государственной безопасности, заявила на заседании парламента страны премьер-министр Санна Марин, передает телеканал Yle. Об этом сообщают "Известия". Путин: Россия получила пять волн расширения НАТО, нас попросту обманули

"Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности", — сказала премьер.

Ранее, 9 февраля, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что Финляндия сохраняет за собой право подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации.

А 2 февраля президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что власти страны намерены продолжать выстраивать партнерские отношения со всеми государствами-соседними. При этом президент подчеркнул, что, невзирая на напряженность в Европе, международное положение Финляндии остается хорошим.