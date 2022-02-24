Премьер Финляндии оценила перспективы вступления страны в НАТО
Премьер Финляндии Марин: страна подаст заявку в НАТО при угрозе безопасности
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос государственной безопасности, заявила на заседании парламента страны премьер-министр Санна Марин, передает телеканал Yle. Об этом сообщают "Известия".
"Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности", — сказала премьер.
Ранее, 9 февраля, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что Финляндия сохраняет за собой право подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации.
А 2 февраля президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что власти страны намерены продолжать выстраивать партнерские отношения со всеми государствами-соседними. При этом президент подчеркнул, что, невзирая на напряженность в Европе, международное положение Финляндии остается хорошим.
https://1prime.ru/society/20220224/836152099.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.