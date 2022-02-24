МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что в четверг обратится к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших шагах в отношении России в связи с приписываемыми ей агрессивными действиями против Украины. Байден пригрозил, что Россия "ответит" за "нападение на Украину"

"Завтра утром я проведу встречу со своими коллегами из G7, после чего обращусь к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые США, а также наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности", — говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом после объявления президентом РФ Владимиром Путиным о начале военной операции в Донбассе.

Президент США добавил, что будет координировать свои действия с союзниками Вашингтона по НАТО, чтобы гарантировать России "решительный совместный ответ, который сдержит любую агрессию против альянса".

"Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелых и гордых людей Украины", — указал Байден.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.