Небензя прокомментировал позицию Киева по ДНР и ЛНР
Постепред России при ООН Небензя: Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.
"Могу с сожалением констатировать, что наши сигналы Киеву о необходимости прекращения провокаций против ЛНР и ДНР не были услышаны. Похоже, что у наших украинских коллег, которых в последнее время активно вооружает, подзуживает ряд государств, не исчезало заблуждение о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса", — заявил постпред.
https://1prime.ru/society/20220224/836152770.html
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