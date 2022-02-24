МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Жители Великобритании на интернет-ресурсе Daily Mail обсуждают опрос, проведенный американским телеканалом CNN о ситуации на Украине: половина россиян одобряет решения Путина, цель которых — не допустить вступления Украины в блок НАТО. Комментаторы британского таблоида призывают страны Запада найти решение сложившейся ситуации. Зеленский объявил о введении на Украине военного положения

Как показал опрос общественного мнения, порядка половины россиян считает, что недопущение вступления Украины в НАТО с применением военной силы — это правильно. Согласно заявлениям президента России, кризис будет разрешен только в случае, если Украина откажется от вступления в Северо-Атлантический альянс, объявит о своем нейтралитете, проведет демилитаризацию и переговоры с ДНР и ЛНР.

Помимо этого, опрос CNN показал, что 43% россиян считают ошибочным вторжение на Украину с целью воссоединения ее с Россией. 36% выступают за такое воссоединение.

По мнению пользователей портала таблоида, война нужна сейчас только политикам и средствам массовой информации. "Война нужна только политикам и СМИ", — пишет юзер Mack1421

"Странно, что только половина. Вторая половина, сказавшая нет, сейчас сидит в огромных гулагах", — отмечает davet1

"Наберите в поисковике "Донбасская мадонна", только не хватайтесь за сердце. Такие случаи не исключение. В Донбассе погибло 256 детей. В Донецке есть Аллея ангелов с памятниками, где написаны имена детей. Если ваши СМИ об этом не говорят, значит для вас эти факты не существуют. Но мы видим и знаем. Путин не мог поступить иначе, потому что в таком случае он рано или поздно стал бы предателем для большинства россиян", — рассуждает пользователь Yuriy032.

По мнению On2Thought, "Путин 20 лет промывал мозги российскому населению через государственные СМИ, подавлял и даже расправлялся с ведущими членами оппозиции дома и за границей. И все равно его лжи верит только 50% электората. Будь там свободная пресса, и не будь там угнетения, уровень поддержки составлял бы 5%. Печально".

"Вступление Украины в НАТО означает ядерную войну — рано или поздно. Запад должен предложить России серьезное решение ее проблем с безопасностью", — добавляет QueeQueg.

"У России нет проблем безопасности. Есть только стремление захватывать земли и жажда власти. НАТО ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ альянс. Вы же не сочувствуете грабителю, когда жители квартала наблюдают, как он вламывается в дом?", — в свою очередь отмечает Extraneus. ЕК готовит новые санкции против стратегических секторов экономики России

"После падения Берлинской стены была договоренность, что НАТО не будет расширяться и угрожать России. Может, это было неправильно, но относиться к России надо лучше. Теперь ЕС расплачивается за это ростом цен на энергоресурсы и так далее", — не соглашается Glensman.

"НАТО нужно то же, что и России. Украинские ресурсы. Пусть они оставят Украину в покое", — заявляет back_to_1984

"Я британец, и я больше на стороне Путина, чем нашего убогого "лидера"-клоуна", — отметил BIGLA.