МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. По заявлению президента Франции Эммануэля Макрона, он позвонил президенту России Владимиру Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Газета.ру со ссылкой на агентство Reuters. Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику

"У меня состоялся быстрый, прямой откровенный разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского", — признал Макрон.

Глава Пятой республики назвал главной целью разговора обращение с просьбой как можно скорее прекратить боевые действия.

При этом Макрон подчеркнул, что считает критически важным сохранение возможности для диалога с российским лидером.

Ранее Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном дал исчерпывающее разъяснение по ситуации на Украине.