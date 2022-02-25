МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. По заявлению президента Франции Эммануэля Макрона, он позвонил президенту России Владимиру Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Газета.ру со ссылкой на агентство Reuters.

" Эммануэль Макрон

Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику

"У меня состоялся быстрый, прямой откровенный разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского", — признал Макрон.

Глава Пятой республики назвал главной целью разговора обращение с просьбой как можно скорее прекратить боевые действия.

При этом Макрон подчеркнул, что считает критически важным сохранение возможности для диалога с российским лидером.

Ранее Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном дал исчерпывающее разъяснение по ситуации на Украине.