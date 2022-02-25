МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. В правительстве Германии рассказали о вреде отключения России от SWIFT

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации… давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Владимир Зеленский, по данным правительства ФРГ, находится в Киеве, вопрос предоставления ему убежища не ставился, заявил в пятницу официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт,.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.

Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.