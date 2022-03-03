США выразили готовность к диалогу с Россией по безопасности
Госсекретарь Блинкен: США по-прежнему готовы к диалогу с Россией в сфере безопасности
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. США по-прежнему готовы вести диалог с Россией в сфере безопасности и обсуждать совместные озабоченности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает РИА Новости.
Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты "четко продемонстрировали" свою готовность к диалогу за прошедшие месяцы.
"Мы очень четко продемонстрировали в те месяцы, которые предшествовали агрессии РФ, что готовы к обсуждению с Россией любых озабоченностей в сфере безопасности на взаимной основе", — сказал госсекретарь.
Ранее первый заместитель Блинкена Уэнди Шерман заявила, что США отвергают требования России в сфере безопасности, касающиеся НАТО и Украины.
https://1prime.ru/society/20220303/836246848.html
Больше новостей ПРАЙМ с финансовых рынков читайте в Telegram