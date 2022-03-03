БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА (Брестская область, Белоруссия), 3 мар — ПРАЙМ. Переговоры представителей РФ и Украины в Белоруссии начались, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Переговоры начались", — сказал Глаз. Рубль сокращает падение на новостях по переговорам России и Украины

В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".

Сам Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.