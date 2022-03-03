МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. В ходе второго раунда переговоров России и Украины подробно обсуждены гуманитарные аспекты, заявил советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Украина хочет ввести эмбарго в отношении России

"Мы обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что сейчас достаточно много городов находится в окружении, там драматическая ситуация с продуктами питания, медикаментами, с возможностью эвакуации ", — сказал Подоляк по итогам второго раунда переговоров. Трансляцию вело агентство Белта.

Представители достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан, а также для доставки лекарств и продуктов в места наиболее ожесточенных боев, сообщил Подоляк.

"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть не везде, а только в тех местах, где будут гуманитарные коридоры, возможно, будет прекращение огня на время эвакуации", — сказал Подоляк.

Делегации России и Украины договорились продолжить переговоры, новый раунд может состояться в ближайшее время, заявил Подоляк.

"Соответственно, мы договорились продолжить работу в третьем раунде в максимально ближайшие сроки ", — сказал Подоляк.

Украинская делегация покинула место проведения переговоров России и Украины в Беловежской пуще на вертолётах, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Отмечается, что всего вечером с территории Беловежской пущи вылетело два вертолёта с украинской делегацией.

Третий раунд переговоров Украины с Россией вновь пройдет в Белоруссии, он состоится в начале следующей недели, сообщил Подоляк.

"Следующий раунд переговоров России и Украины пройдет в начале следующей недели", — приводит агентство Sputnik Беларусь слова Подоляка в своем telegram-канале. Уточняется, что переговоры снова пройдут в Белоруссии.