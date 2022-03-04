МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. ВМС Украины решили затопить в порту Николаева собственный флагман — фрегат "Гетман Сагайдачный", сообщил на своей странице в Facebook Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве страны, передает Lenta.ru. Второй раунд переговоров России и Украины подошел к концу

"Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева", — говорится в публикации.

В ведомстве прокомментировали это решение утверждением "так нужно", добавив, что после окончания войны с Россией корабль будет быстро поднят и восстановлен.