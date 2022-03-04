МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Госдумой был принят во втором и третьем чтении закон о введении административной ответственности для юрлиц за сделки или финансовые операции в их интересах с имуществом, приобретенным преступным путем, которые совершают их бенефициарные владельцы, уполномоченные или должностные лица.

Отмечается, что документ устанавливает за эти правонарушения, осуществляемые в целях легализации такого имущества, штраф для юрлиц "в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества" или административное приостановление их деятельности на срок до 30 суток. В обоих случаях допускается конфискация данного имущества.

Прежде всего это относится к сделкам, которые совершают в интересах юрлиц их бенефициарные владельцы, а также физлица, уполномоченные действовать от имени юрлица, либо занимающие должность в органах его управления или органах, контролирующих его финансово-хозяйственную деятельность. Юрлица, которые способствуют выявлению правонарушения, проведению административного расследования, а также выявлению, раскрытию и расследованию связанного с ним преступления будут освобождаться от административной ответственности за это правонарушение.

Помимо этого, закон предусматривает штраф для юрлиц в размере 300-500 тысяч рублей за неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством РФ о специальных экономических и принудительных мерах.

Сейчас за нарушение юрлицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 30-40 тысяч рублей. Закон допускает за подобное нарушение и альтернативное наказание в виде дисквалификации должностного лица. Данные нормы должны вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.