Финляндия выразила готовность обсуждать вступление в НАТО
Президент Ниинисте: власти Финляндии готовы обсуждать членство в НАТО
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Власти Финляндии готовы к обсуждению членства в НАТО, поскольку в связи с событиями на Украине ситуация в мире изменилась, заявил президент страны Саули Ниинисте.
"У нас изменившаяся ситуация как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые мы видим, что большинство выступает за, согласно опросам. Мы сейчас открыты к дискуссии по этому поводу с нашим парламентом", — отметил президент.
https://1prime.ru/society/20220305/836271706.html
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