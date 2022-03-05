МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Власти Финляндии готовы к обсуждению членства в НАТО, поскольку в связи с событиями на Украине ситуация в мире изменилась, заявил президент страны Саули Ниинисте. В НАТО напомнили, что сил альянса на территории Украины нет

"У нас изменившаяся ситуация как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые мы видим, что большинство выступает за, согласно опросам. Мы сейчас открыты к дискуссии по этому поводу с нашим парламентом", — отметил президент.