МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В России предпринимаются попытки "раскачать" общество, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Да, мы видим, что, как я уже сказал, предпринимаются попытки у нас общество раскачать", — сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.