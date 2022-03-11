МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, сообщил президент Литвы Гинтарас Науседа. Боррель: Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов оживленных дискуссий лидеры ЕС сказали "да" евроинтеграции Украины. Процесс начался…", — отметил президент в Twitter.

Евросоюз будет укреплять партнерство с Украиной, не дожидаясь результатов рассмотрения ее заявки на вступление в Союз, следует из заявления по итогам первого дня встречи европейских лидеров в Версале.

"28 февраля 2022 года президент Украины подал заявку на членство в ЕС, реализуя право Украины определять свое будущее. Совет ЕС отреагировал оперативно, поручив Еврокомиссии провести оценку этой заявки в соответствии с положениями Договоров. Пока это происходит, мы без промедления продолжим укреплять наши связи и углублять партнерство, чтобы поддержать Украину на ее пути в Европу. Украина принадлежит к нашей европейской семье", — сообщается в документе.

Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.