МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Поступила информация о взрывном устройстве в самолете Белград — Москва авиакомпании Air Serbia, борт возвращается в Белград, сообщило издание Vecernje Novosti со ссылкой на источник.

"Самолет возвращается в Белград. Противодиверсионное подразделение МВД на месте ожидает воздушное судно для досмотра", — передает портал издания.

Полиция, авиакомпания и администрация аэропорта Никола Тесла пока воздерживаются от комментариев.