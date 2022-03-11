В СМИ поступила информация о "минировании" самолета Белград - Москва
Поступила информация о "минировании" самолета Белград - Москва, рейс развернут – СМИ
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Поступила информация о взрывном устройстве в самолете Белград — Москва авиакомпании Air Serbia, борт возвращается в Белград, сообщило издание Vecernje Novosti со ссылкой на источник.
"Самолет возвращается в Белград. Противодиверсионное подразделение МВД на месте ожидает воздушное судно для досмотра", — передает портал издания.
Полиция, авиакомпания и администрация аэропорта Никола Тесла пока воздерживаются от комментариев.