Госдеп США ввел санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ
ГОСДЕП США ОБЪЯВИЛ О ВВЕДЕНИИ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ 11 ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБОРОННОГО СЕКТОРА РФ
https://1prime.ru/society/20220315/836376338.html
Личный кошелек
Эксперт по инвестициям объяснил, какие активы стоит купить сейчас
Регулирование интернета
Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов России
Мировая экономика
Американцы недовольны подорожанием бензина после антироссийских санкций
Авто
Европа намерена лишить Россию дорогих автомобилей
Торги
Рубль к закрытию растерял часть дневного роста, но остался в плюсе
Нефть
Нефть дешевеет на новостях из США по поставкам из Венесуэлы
Экономика в период санкций
В Болгарии рассказали об экономическом харакири США
Повышение цен в России
Эксперт объяснил, чем обусловлен рост цен на сахар в России
Санкции против РФ
Постпреды ЕС согласовали четвертый пакет санкций против России
Банки
Кабмин определил максимумы займов для предоставления "кредитных каникул"
Глобальный энергокризис
Ни угля, ни газа. Германия загоняет себя в угол, желая навредить Путину
ГОСДЕП США ОБЪЯВИЛ О ВВЕДЕНИИ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ 11 ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБОРОННОГО СЕКТОРА РФ
https://1prime.ru/society/20220315/836376338.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.