МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Россияне больше всего тратят в магазинах и салонах бьюти-индустрии в марте, мае и декабре, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперт предсказал России китайский сценарий развития соцсетей

В рамках исследования Банк Русский Стандарт изучил все операции в категории "красота" (магазины одежды и обуви, косметики и парфюмерии, а также салоны красоты и парикмахерские) по картам банка за 2021 год и сравнил их с аналогичными данными за 2020 год, а также данные за 6-8 марта 2022 года относительно 1-3 марта 2022 года.

"Топ-3 месяца 2021 года, когда число покупок в обозреваемой категории было выше всех – май (месяц весенних распродаж и длинных каникул), март (на который выпадает главный женский праздник года) и декабрь (месяц предновогодней суеты и закупок подарков)", — выяснили авторы исследования. Юрист объяснила, когда нельзя забирать валюту из банковской ячейки

Минувший год показал, что после пандемии россияне стали больше заботиться о внешности, увеличивая число походов в салоны и парикмахерские, количество покупок в бьюти-магазинах. В 2021 году общее число операций по картам банка в сегменте "красота" выросло на 13%, а сумма – на 19% относительно 2020 года. Увеличился и средний чек (на 6%) и составил 3 625 рублей.

Аналитики банка отдельно изучили особенности трат внутри самого сегмента "красота". На первом месте в зависимости от числа покупок по картам в 2021 году оказались магазины одежды и обуви. Как показала статистика, у мужчин в минувшем году средний чек здесь оказался выше, чем у женщин – 5 510 рублей против 2 327 рублей соответственно.

Второе место – у магазинов бьюти-индустрии. Мужчины, как выяснилось, покупали косметику и парфюмерию в 2021 году также на более высокие чеки, чем женщины – 4 027 рублей против 2 385 рублей соответственно. Третье место рейтинга – у парикмахерских и салонов красоты. На стрижки, маникюр, уход за кожей и волосами женщины в среднем тратят больше за одну покупку, чем мужчины – 2 362 рубля против "мужских" 1 978 рублей.